МЧС России и «Россети» будут развивать сотрудничество для предотвращения нештатных ситуаций на энергообъектах

20:08, 25 марта 2025, ПАИ

Глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили меры, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций в сетевом комплексе. Также особое внимание было уделено подготовке к паводковому и пожароопасному периодам, сообщается в телеграм-канале «Россетей».

«Наши специалисты регулярно проводят совместные учения, в том числе в рамках всероссийских командно-штабных учений, которые прошли на прошлой неделе. Вводные по паводкам и пожарам были максимально приближены к реальным условиям, что позволило оценить эффективность взаимодействия, в том числе при восстановлении электроснабжения населённых пунктов и объектов инфраструктуры», – отметил Александр Куренков.

С 2020 года МЧС России и группа «Россети» начали совместную работу по интеграции информационных систем. Например, актуальная информация о местоположении и характеристиках энергетических объектов передаётся в МЧС для мониторинга ситуации и принятия мер к снижению рисков воздействия лесных пожаров на сетевую инфраструктуру.

«Мы регулярно проводим более 150 совместных учений с МЧС России и активно работаем над улучшением обмена информацией. Без такого сотрудничества невозможно обеспечить надёжное электроснабжение потребителей и оперативно устранять последствия неблагоприятных погодных и стихийных явлений», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Кроме того, в географическую систему группы «Россети» поступают данные космического мониторинга природных пожаров. В планах – получение и визуализация информации о паводковой обстановке и зонах подтопления (модуль системы «Атлас опасностей и рисков» МЧС России, который сейчас находится в разработке).