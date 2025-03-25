Автор «Псковской азбуки» и главный герой этой книги встретились с читателями

21:16, 25 марта 2025, ПАИ

В библиотеке – центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в рамках псковской Недели детской и юношеской книги состоялась творческая встреча читателей с автором книги «Псковская азбука» Ириной Рыбаловой, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Отметим, Ирина Рыбалова – кандидат педагогических наук, директор центра патриотического воспитания детей и молодёжи «Отчий край». Она рассказала, что очень хотела передать свою любовь к родному краю юным псковичам и поэтому придумала книгу, главным героем которой стал Барсик.

Вместе с Барсиком участники встречи отправились в виртуальное путешествие по Пскову, чтобы найти ответы на вопросы, что такое малая родина, почему на гербе Пскова нарисован именно барс, какие ещё имена были у нашего древнего города, где находится сердце Пскова и чем знаменито место, на котором построена Ольгинская часовня.

Дети также искали недостающие детали на изображении с пограничником, послушали песни «Александр Невский – ты герой для нас» и «Мой сказочный Псков» на слова Ирины Рыбаловой, играли в игры. Наградой для самого активного и знающего участника встречи стал подарочный сертификат на посещение бассейна.

Напомним, что с 23 по 31 марта в Пскове проходит традиционная Неделя детской и юношеской книги. В дни каникул библиотеки города приглашают школьников на презентации новых книг, встречи с писателями, книжные выставки и концерты, а также на мастер-классы, литературные квесты и другие интерактивные мероприятия.

С полной программой Недели детской и юношеской книги – 2025 в Пскове можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова. Мероприятия проходят при поддержке управления культуры администрации Пскова.