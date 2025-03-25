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Общество

В Красногородском доме культуры состоялся концерт, посвящённый подвигу пограничников

В Красногородском доме культуры сегодня, 25 марта, состоялся концерт, посвящённый подвигу пограничников. Об этом пишет районная газета «Заря».

  • Концерт в в Красногородском Доме культуры
    Фото: Фото Светланы Павловой
  • Концерт в в Красногородском Доме культуры
    Фото: Фото Светланы Павловой
  • Концерт в в Красногородском Доме культуры
    Фото: Фото Светланы Павловой
  • Концерт в в Красногородском Доме культуры
    Фото: Фото Светланы Павловой
  • Концерт в в Красногородском Доме культуры
    Фото: Фото Светланы Павловой

Провёл концертную программу заслуженный артист России Сергей Зверев. Объявления знаменитых артистов он перемежал рассказами о подвигах российских пограничников. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Богдан Хамперов и Валентина Серёгина, солистка Москонцерта, лауреат «Юрмалы» Алла Фомина, военнослужащие пограничного управления Пскова Анна Сидорова и Снежана Черновская исполнили не только патриотические песни, но и оперные арии и эстрадные песни.

«Прославляя наших защитников, пограничников и десантников, они будто проживали каждую строчку песни, ведь многие из них родились в семьях военных, кому-то из них уже довелось побывать на передовой в зоне специальной военной операции, поднимая дух бойцов песней в окопах. Это был концерт-откровение, концерт, посвящённый как подвигу предыдущих поколений пограничников, так и подвигам сегодняшнего дня», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония встречи «Эстафеты Победы» прошла в Красногородске.

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