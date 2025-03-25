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Общество

Короткометражки на тему фототворчества покажут псковичам 26 марта

Псковичей пригласили на сеансы киноклуба Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: библиотека имени В. Я. Курбатова

Зрителям представят два короткометражных фильма: «Майский жук по имени Воблер» и «Мост». Обе киноленты затрагивают тему фототворчества.

На мероприятие приглашают всех, кто занимается фотографией, интересуется этой темой, и, конечно, тех, кто хочет интересно провести время.

Показ пройдёт 26 марта в 12:00 в актовом зале библиотеки.

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