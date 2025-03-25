Короткометражки на тему фототворчества покажут псковичам 26 марта

23:57, 25 марта 2025, ПАИ

Псковичей пригласили на сеансы киноклуба Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Зрителям представят два короткометражных фильма: «Майский жук по имени Воблер» и «Мост». Обе киноленты затрагивают тему фототворчества.

На мероприятие приглашают всех, кто занимается фотографией, интересуется этой темой, и, конечно, тех, кто хочет интересно провести время.

Показ пройдёт 26 марта в 12:00 в актовом зале библиотеки.