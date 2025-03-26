Судить о предстоящей погоде по сегодняшнему дню советует народный календарь

07:22, 26 марта 2025, ПАИ

Память патриарха Никифора Константинопольского, который жил в VIII-IX веках, отмечается сегодня 26 марта, пишет calend.ru.

Считалось, что в этот день просыпался от зимней спячки медведь.

Также прилетевшие на Никифора гуси предвещали урожайный год. Гуси, которые начинали «полоскаться» в воде, говорили о скором тепле.

Теплые дни предвещал и прилет жаворонка первым из весенних птиц. При этом если первым прилетал зяблик, то следовало ждать холода. А если в этот день по земле стелился туман, то лето будет дождливым.