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Общество

Уникальный центр для досуга появился в Локне

Уникальный центр для проведения мастер-классов, лекториев, семинаров, торжественных мероприятий и досуговых активностей молодежи появился в Локне. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Уникальный центр для досуга появился в Локне. Фото здесь и далее: Иван Белугин

Центр создан в рамках реализации проекта «Место встречи» благодаря выигранному Анастасией Кузьминой гранту «Росмолодежи» в июне 2024 года.

«Этот проект стал важной вехой для нашего округа. За это время мы смогли превратить невзрачный зал администрации в современное пространство для досуга и общения», – рассказал Иван Белугин.

Команда проекта при поддержке администрации обновила стены и полы, установила новое освещение, мультимедийное оборудование и мебель, создав комфортные условия для гостей.

Глава округа также добавил, что это место, где будет удобно и интересно проводить время, обмениваться знаниями и получать новые впечатления.

«Мы уверены, что «Место встречи» станет настоящим центром притяжения для молодых людей и активистов всех возрастов, а также важной частью культурной жизни нашего округа», – подчеркнул он.

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