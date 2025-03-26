О почтовой открытке с «огненным экипажем» рассказали в Госархиве Псковской области

09:28, 26 марта 2025, ПАИ

Почтовая открытка с «огненным экипажем» хранится в фондах Государственного архива Псковской области, рассказали ПАИ в пресс-службе учреждения.

Открытка выпущена в 1942 году. На ней – младший лейтенант Иван Черных, лейтенант Семён Косинов, сержант Назар Губин и иллюстрация – самолёт пикирует на колонну вражеской техники.

Лётчики совершили свой подвиг 16 декабря 1941 года вблизи города Чудово Новгородской области. Самолёт был подбит при заходе на цель. Иван Черных предпринял попытки сбить пламя, но это не удалось. Стало понятно, что самолет не сможет вернуться на аэродром. Прыгать с парашютом, чтобы попасть в плен к врагу, - такой сценарий не устраивал членов экипажа. Сбросил все авиабомбы и снова пошли на боевой курс – как раз в скопление вражеской техники.

Подобных подвигов в годы войны были сотни. Какие-то стали известными, о них писали в газетах, они ложились в основу художественных кинолент и театральных постановок, стихотворений и песен, а какие-то упоминались редко. Открытки использовались как информационный лист, они рассказывали о героях Великой Отечественной войны, формировали особое отношение к бойцам и их вкладу в Победу. До настоящего времени таких открыток времен войны сохранилось немного.