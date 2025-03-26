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Происшествия

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области 25 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Так, сажа сгорела в дымоходе отопительной печи в хозяйственной постройке в деревне Липицы Куньинского муниципального округа. Причиной могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Возгорание устранили до прибытия пожарных.

Также хозпостройка горела на улице Майора Доставалова в Пскове. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, возгорание случилось в жилом доме в деревне Бараново Пушкиногорского муниципального округа. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Помимо этого, возгорание произошло в туалете в одной из квартир в доме на улице Апакидзе в Острове. Возможная причина – неосторожное обращение с огнём.

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