Псковская спортсменка Елизавета Кожевина выступает на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках

11:24, 26 марта 2025, ПАИ

Воспитанница псковской спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина выступает на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Краснодаре, передаёт корреспондент ПАИ.

Елизавета Кожевина уже поборолась за медали в двух зачётах. На дистанции 1 000 метров она не смогла пробиться в полуфинал, заняв шестое место по итогам квалификационного заезда.

На дистанции 500 метров Кожевина вышла в финал и заняла седьмое место. В этом турнире остаётся разыграть один комплект наград на дистанции 200 метров. Сегодня, 26 марта, в 13:35 стартует первый предварительный заезд с участием Кожевиной.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».