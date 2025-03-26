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Псковская спортсменка Елизавета Кожевина выступает на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках

Воспитанница псковской спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина выступает на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Краснодаре, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина выступает на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках. Фото: спортшкола «Ника»

Елизавета Кожевина уже поборолась за медали в двух зачётах. На дистанции 1 000 метров она не смогла пробиться в полуфинал, заняв шестое место по итогам квалификационного заезда.

На дистанции 500 метров Кожевина вышла в финал и заняла седьмое место. В этом турнире остаётся разыграть один комплект наград на дистанции 200 метров. Сегодня, 26 марта, в 13:35 стартует первый предварительный заезд с участием Кожевиной.

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