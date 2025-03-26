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Общество

Массовый сбой в работе СБП произошёл в России

О масштабных сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП) сообщают жители России. Сбои зафиксированы в нескольких регионах страны.

Граждане отмечают, что некоторые банки в приложении предупреждают о сбое и просят попробовать перевести деньги через десять минут, в других банках таких предупреждений нет.

По данным интернет-сервиса Downdetector, который фиксирует сбои, количество жалоб превысило отметку в три тысячи. Большинство обращений о сбоях поступает из Тверской, Нижегородской, Свердловской, Ленинградской и Московской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

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