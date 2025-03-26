Почему вслед за замедлением инфляции не снижается ключевая ставка, объяснил зампред Банка России
Почему Банк России не торопится снижать ключевую ставку на фоне появления признаков замедления инфляции, объяснил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, пишет ТАСС.
Объясняя неторопливость в понижении ключевой ставки, Алексей Заботкин вспомнил ситуацию прошлого года: «Ставка была 16 % в начале года, а инфляция начала чуть-чуть замедляться, но потом ускорилась. Нам очень важно избежать повторения этой ситуации».
Также, по словам зампреда регулятора, существует три причины, из-за которых к вопросам снижения ключевой ставки следует подходить осторожно. Так, инфляционные ожидания россиян и бизнеса существенно возросли за четыре года высокой инфляции, отметил Алексей Заботкин. «Бизнес и граждане опасаются, что цены будут расти и впредь. Эти ожидания вполне материальны, от них зависят решения о сбережениях, инвестициях, покупках и кредитах», – объяснил он. В качестве второй причины Заботкин называет укрепление рубля, которое отчасти привело к снижению инфляционных ожиданий и инфляции в феврале – марте этого года. Он подчеркнул, что укрепление курса рубля отражает эффекты российской политики, однако за последние два месяца на курс также повлияли ожидания геополитической разрядки. Также немаловажно убедиться в устойчивости замедления кредитования, заключил Алексей Заботкин.
Напомним, что в феврале годовая инфляция в Псковской области увеличилась до 8,74 % после 8,16 %, однако это ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (9,82 %) и по России в целом (10,06 %).
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Почему вслед за замедлением инфляции не снижается ключевая ставка, объяснил зампред Банка России