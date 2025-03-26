Почему вслед за замедлением инфляции не снижается ключевая ставка, объяснил зампред Банка России

11:28, 26 марта 2025, ПАИ

Почему Банк России не торопится снижать ключевую ставку на фоне появления признаков замедления инфляции, объяснил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

Объясняя неторопливость в понижении ключевой ставки, Алексей Заботкин вспомнил ситуацию прошлого года: «Ставка была 16 % в начале года, а инфляция начала чуть-чуть замедляться, но потом ускорилась. Нам очень важно избежать повторения этой ситуации».

Также, по словам зампреда регулятора, существует три причины, из-за которых к вопросам снижения ключевой ставки следует подходить осторожно. Так, инфляционные ожидания россиян и бизнеса существенно возросли за четыре года высокой инфляции, отметил Алексей Заботкин. «Бизнес и граждане опасаются, что цены будут расти и впредь. Эти ожидания вполне материальны, от них зависят решения о сбережениях, инвестициях, покупках и кредитах», – объяснил он. В качестве второй причины Заботкин называет укрепление рубля, которое отчасти привело к снижению инфляционных ожиданий и инфляции в феврале – марте этого года. Он подчеркнул, что укрепление курса рубля отражает эффекты российской политики, однако за последние два месяца на курс также повлияли ожидания геополитической разрядки. Также немаловажно убедиться в устойчивости замедления кредитования, заключил Алексей Заботкин.

Напомним, что в феврале годовая инфляция в Псковской области увеличилась до 8,74 % после 8,16 %, однако это ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (9,82 %) и по России в целом (10,06 %).