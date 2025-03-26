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Спорт

Новые выборы президента Федерации футбола Псковской области запланированы на осень

Новые выборы президента Федерации футбола Псковской области планируется провести 12 сентября, сообщается в соцсетях организации.

Новые выборы президента Федерации футбола Псковской области запланированы на осень. Фото: Федерация футбола Псковской области

Федерация запланировала два общих собрания членов организации. На первом, которое состоится 11 июля, планируется внести изменения в устав, а на втором, 12 сентября, пройдут выборы главы.

Напомним, что первые выборы, которые прошли в январе, признаны несостоявшимися. Два кандидата, которые прошли во второй тур, не смогли набрать нужные 2/3 от общего числа голосующих. Действующий президент Александр Коновалов собрал семь голов, а директор клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков – 13.

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