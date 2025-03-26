Псковские фермеры используют платформу Своё от Россельхозбанка для продвижения своей продукции

12:37, 26 марта 2025, ПАИ

Пасхальные пряники к светлому Христову Воскресению готовит Кондитерский дом «Себежанка». Живописные и ароматные медовые пряники, как настоящие произведения искусства, созданы с вдохновением и любовью, рассказали в Кондитерском доме «Себежанка».

Также продукция кондитерского дома всегда доступна на маркетплейсе Россельхозбанка (РСХБ) Своё Родное (16+). Здесь можно приобрести медовые пряники с разнообразными начинками: с черносливом, курагой, изюмом, сгущенкой, грецким орехом или клюквой.

«Несмотря на то что сельское хозяйство считается консервативным бизнесом, цифровизация включается в его деятельность, в том числе и в нашем удаленном уголке Псковской области. Продажа продукции через цифровые платформы идет активно. Своё Родное – удобная интернет-площадка, помогает продавцам расширить рынок сбыта, а покупателям – приобрести качественные продукты напрямую от производителей, находящихся в любой точке страны», – сообщила шеф-кондитер Кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова.

Она добавила, что актуальна и востребована цифровая платформа Своё Фермерство (16+), на которой сельхозпроизводители могут приобретать оборудование, сельхозтехнику или корма непосредственно от поставщиков, размещать вакансии.

Александра Сафронова также убеждена в перспективности цифровой платформы Своё За городом (16+) для размещения туров, включающих посещение единственного в России музея кондитерского искусства, созданного КД «Себежанка». Регулярно здесь принимают туристические группы, проводят экскурсии и дегустации, в том числе для школьников Псковской области.

На площадках цифровой платформы Своё от Россельхозбанка размещена продукция 14 фермерских хозяйств Псковской области, актуальные агротуры по региону, вакансии, информация о продаже оборудования и техники псковских агропредприятий.

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