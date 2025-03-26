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Культура

27 марта Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку 27% на все спектакли

27 марта в честь Международного дня театра Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку 27% на все спектакли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

Акция начнётся 27 марта в 00:00 и продлится ровно сутки. Скидка будет действовать на все спектакли афиши в марте, апреле и мае. Скидка применится автоматически при покупке билета – как на сайте, так и в кассе – без каких-либо дополнительных условий.

Билеты, купленные по акции, подлежат возврату только в случае отмены, замены или переноса мероприятия.

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