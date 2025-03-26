27 марта Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку 27% на все спектакли

13:00, 26 марта 2025, ПАИ

27 марта в честь Международного дня театра Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку 27% на все спектакли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Акция начнётся 27 марта в 00:00 и продлится ровно сутки. Скидка будет действовать на все спектакли афиши в марте, апреле и мае. Скидка применится автоматически при покупке билета – как на сайте, так и в кассе – без каких-либо дополнительных условий.

Билеты, купленные по акции, подлежат возврату только в случае отмены, замены или переноса мероприятия.