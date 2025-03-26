Хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Псковской области прочтёт лекцию на сайте «Образование на русском»

13:04, 26 марта 2025, ПАИ

27 марта на сайте «Образование на русском» запланирована трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, тема вебинара – «Далекое прошлое пушкинского уголка Псковской земли». Подготовил и прочтёт лекцию Андрей Васильев, научный сотрудник «Михайловского», хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре.

«Пушкин видел здесь городища и древние курганы, часовни и почитаемые в народе святые источники, придорожные поклонные кресты и культовые камни с таинственными знаками, старинные надгробия на погостах, – рассказывает Андрей Михайлов. – Всё это не могло не повлиять на его творчество, и не случайно одно из первоначальных названий трагедии «Борис Годунов», которая двести лет тому назад была создана именно здесь, в Михайловском, звучало так: «…Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве, писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче».

Трансляция вебинара начнётся в 16:00. Подключиться к ней смогут все желающие. Кроме того, на портале в «Архиве вебинаров» можно будет прослушать лекцию и позже, в записи.

Вебинары на портале «Образование на русском» сотрудники «Михайловского» проводят с 2019 года. Эта их работа – часть специального проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики». К участию в этом проекте Институт имени Пушкина привлекает ведущих литературоведов и лингвистов России и зарубежья, а также работников музеев, известных деятелей культуры и искусства.