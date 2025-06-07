Старейший оркестр имени Олега Лундстрема выступил в «Михайловском»

21:50, 07 июня 2025, ПАИ

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представил сборную джазовую программу на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в «Михайловском» сегодня, 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коллектив выступил на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры. В программе были представлены как инструментальные композиции, так и авторские интерпретации известных произведений.

«Это было праздничное, безмятежное путешествие в мир джазовой музыки. Так роскошно и задорно погружать слушателей в мир музыки могут участники оркестра, который в 2024 году отметил 90 лет со дня основания! А народный артист России Борис Фрумкин создавал очаровательную атмосферу вечера, которая надолго оставит в сердцах зрителей приятное настроение!» – отметили сотрудники театрально-концертной дирекции.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.