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Культура

Старейший оркестр имени Олега Лундстрема выступил в «Михайловском»

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представил сборную джазовую программу на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в «Михайловском» сегодня, 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коллектив выступил на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры. В программе были представлены как инструментальные композиции, так и авторские интерпретации известных произведений.

«Это было праздничное, безмятежное путешествие в мир джазовой музыки. Так роскошно и задорно погружать слушателей в мир музыки могут участники оркестра, который в 2024 году отметил 90 лет со дня основания! А народный артист России Борис Фрумкин создавал очаровательную атмосферу вечера, которая надолго оставит в сердцах зрителей приятное настроение!» – отметили сотрудники театрально-концертной дирекции.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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