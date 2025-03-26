В Псковской области обновлено 99 учреждений культуры

14:04, 26 марта 2025, ПАИ

Итоги реализации национального проекта «Культура» за период с 2019 по 2024 год подвели на заседании коллегии комитета по культуре Псковской области сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

За это время в регионе было обновлено 99 учреждений культуры на общую сумму 779,1 млн рублей, сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.

Капитальный ремонт был проведён в 17 учреждениях, построен один центр культурного развития, создано 14 модульных библиотек, приобретено 20 автоклубов, создано шесть виртуальных концертных залов, оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры, 31 учреждение культуры получило государственную поддержку как лучшие.

Кроме того, более 70 учреждений укрепили материально-техническую базу и провели текущие ремонты по проекту «Культура малой родины».

С 2025 года поддержка развития культуры включена в национальный проект «Семья».