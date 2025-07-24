Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове в рамках празднования Дня города, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации города.
В честь праздника концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева состоялся у школы № 18 на улице 23 Июля.
В библиотечном дворике микрорайона Любятово выступили фольклорные коллективы «Плескава», «Славный городок» и «Уграда». Для детей был организован мастер-класс по изготовлению значков-орденов в честь Дня города.
В течение всего мероприятия работал буккроссинг, где гости могли выбрать книги для своей домашней библиотеки. На книжной выставке «С днём рождения, Псков!» были представлены издания библиотеки о Пскове.
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