В Псковской области намерены увеличить число визитов в учреждения культуры

14:25, 26 марта 2025, ПАИ

Реализацию национального проекта «Семья» обсудили на заседании коллегии комитета по культуре Псковской области 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Уже в этом году в регионе собираются увеличить количество посещений учреждений культуры на 110 % по сравнению с 2023 годом, а к 2030 году – на 135 %, сообщила врио председателя комитета по культуре Илианна Петрова.

В рамках национального проекта будет производиться модернизация региональных и муниципальных библиотек, поощрение домов культуры и библиотек по итогам всероссийских конкурсов, создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры.

В планах – оснащение трёх детских школ искусств в Печорах, Дно и Пушкинских Горах, создание модельной библиотеки в Великих Луках и модернизация музея в Бежаницах.