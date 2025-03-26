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Культура

Калининградским детям показали псковскую сказку

На Всероссийской неделе детской книги в Калининграде сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели программу «Музейная сказка», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

О книгах и их создателях – писателях и художниках с юными гостями «Гайдаровки» побеседовал директор «Михайловского» Георгий Василевич. Сотрудницы службы массовых музейных мероприятий Ирина Егорова и Ирина Ефимова разыграли перед детьми псковскую сказку «Две девицы и медведь» и рассказали им о том, как в пушкинские времена закликали весну, и научили мастерить традиционные игрушки в виде птичек.

Напомним, что Всероссийская неделя детской книги в этом году проходит с 22 по 30 марта.

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