Калининградским детям показали псковскую сказку

14:34, 26 марта 2025, ПАИ

На Всероссийской неделе детской книги в Калининграде сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели программу «Музейная сказка», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

О книгах и их создателях – писателях и художниках с юными гостями «Гайдаровки» побеседовал директор «Михайловского» Георгий Василевич. Сотрудницы службы массовых музейных мероприятий Ирина Егорова и Ирина Ефимова разыграли перед детьми псковскую сказку «Две девицы и медведь» и рассказали им о том, как в пушкинские времена закликали весну, и научили мастерить традиционные игрушки в виде птичек.

Напомним, что Всероссийская неделя детской книги в этом году проходит с 22 по 30 марта.