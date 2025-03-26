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Спорт

Верю в победу на сто процентов – пушкиногорский тренер о предстоящем поединке своего подопечного на площадке Emerald Fight

Тренер пушкиногорского клуба Versus Денис Коваль в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал о готовности своего подопечного Ильи Ильина к профессиональному поединку на турнире Emerald Fight 9, который состоится в Нижнем Новгороде 30 марта.

На фото слева Илья Ильин, а справа его тренер Денис Коваль. Фото: клуб Versus

Соперником Ильина станет седьмой номер организации вне зависимости от весовых категорий Александр Донской. В своём дебютном поединке на площадке Emerald Fight в феврале спортсмен из Псковской области потерпел поражение. «Основная проблема была в том, что мы приехали после большого перерыва. То есть у Ильи долгое время не было боёв, он не тренировался. Раньше работали в Новоржеве, но потом были вынуждены переехать в Пушкинские Горы. Это продлилось несколько месяцев, и такие простои сказались на форме и непосредственно в бою», – отметил Денис Коваль.

В преддверии второго боя Денис Коваль «на сто процентов» верит в победу своего воспитанника. «По поводу соперника скажу, что он опытнее, старше. Мы у них в гостях – это нижегородский спортсмен. Он тренируется в одной из лучших команд Нижнего Новгорода», – добавил он.

Также тренер поделился, что на площадке Emеrald Fight бои проводятся по правилам тайского бокса. «Для нас новый опыт. Здесь стандартные боевые боксёрские перчатки – 8 унций. Чисто профессиональные, у них меньше объём, меньше вес, больше ощущается кулак, больше урона можно нанести. Атмосфера другая. У Emerald Fight формат массовый, где больше зрителей, трансляции в прямом эфире, что тоже имеет значение», – сказал Денис Коваль.

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