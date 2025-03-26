Три золотые медали выиграли ветераны СВО Псковской области на чемпионате Ленинградского военного округа по пауэрлифтингу
Три золотые медали выиграли спортсмены – ветераны СВО Псковской области на чемпионате Ленинградского военного округа по пауэрлифтингу, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Соревнования проходили в рамках спартакиады по силовым видам спорта, посвящённой памяти кавалера ордена Мужества старшего сержанта Тимофея Шапина, погибшего в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Участие в соревнованиях приняли более 300 военнослужащих.
Среди достижений ветеранов СВО Псковской области: Камиль Ижболдин одержал победу в весе до 72 килограммов, Никита Буравцов выиграл в весовой категории до 88 килограммов, а Анатолий Девушкин одержал победу в весе свыше 107 килограммов.
«Наши ветераны СВО представляют регион на спортивных соревнованиях разного уровня. Недавно вернулись с зимнего Кубка «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске, сейчас команда отправилась на чемпионат России по волейболу сидя», – отметил Михаил Ведерников.
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Три золотые медали выиграли ветераны СВО Псковской области на чемпионате Ленинградского военного округа по пауэрлифтингу
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