Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Доходы региональных бюджетов выросли почти в два раза за пять лет

Доходы региональных бюджетов в России выросли практически в два раза за пять лет и, по оценке за 2024 год, составили 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Росту доходов региональных бюджетов поспособствовали реализация инвестиционных проектов и создание современных предприятий, отметил премьер-министр.

Добавим, что доходы бюджета России по итогам прошлого года выросли более чем на четверть – это помогло профинансировать реализацию целей в области задач СВО и нацбезопасности.

Напомним, что доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличили на 3,8 миллиона рублей, на такую же сумму выросли и расходы городского бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 марта 2025

Сбер вошёл в топ-25 самых дорогих банковских брендов Европы
26 марта 2025

Отчёт Счётной палаты и назначение руководителя контрольного органа рассмотрел бюджетный комитет Собрания
26 марта 2025

Реальные доходы россиян выросли почти на 8,5% – Мишустин
26 марта 2025

Псковские фермеры используют платформу Своё от Россельхозбанка для продвижения своей продукции
26 марта 2025

Спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%
26 марта 2025

Почему вслед за замедлением инфляции не снижается ключевая ставка, объяснил зампред Банка России
26 марта 2025

Более 50% псковичей хотя бы раз отказывались от трудоустройства
25 марта 2025

Итоги круглого стола по поддержке МСП подвела директор технопарка «Электрополис»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...