Доходы региональных бюджетов выросли почти в два раза за пять лет

15:57, 26 марта 2025, ПАИ

Доходы региональных бюджетов в России выросли практически в два раза за пять лет и, по оценке за 2024 год, составили 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Росту доходов региональных бюджетов поспособствовали реализация инвестиционных проектов и создание современных предприятий, отметил премьер-министр.

Добавим, что доходы бюджета России по итогам прошлого года выросли более чем на четверть – это помогло профинансировать реализацию целей в области задач СВО и нацбезопасности.

Напомним, что доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличили на 3,8 миллиона рублей, на такую же сумму выросли и расходы городского бюджета.