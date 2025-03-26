Доходы региональных бюджетов выросли почти в два раза за пять лет
Доходы региональных бюджетов в России выросли практически в два раза за пять лет и, по оценке за 2024 год, составили 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Росту доходов региональных бюджетов поспособствовали реализация инвестиционных проектов и создание современных предприятий, отметил премьер-министр.
Добавим, что доходы бюджета России по итогам прошлого года выросли более чем на четверть – это помогло профинансировать реализацию целей в области задач СВО и нацбезопасности.
Напомним, что доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличили на 3,8 миллиона рублей, на такую же сумму выросли и расходы городского бюджета.
Отчёт Счётной палаты и назначение руководителя контрольного органа рассмотрел бюджетный комитет Собрания
Псковские фермеры используют платформу Своё от Россельхозбанка для продвижения своей продукции
Почему вслед за замедлением инфляции не снижается ключевая ставка, объяснил зампред Банка России