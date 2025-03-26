Родители школьников смогут написать ЕГЭ в Пскове 28 марта

16:31, 26 марта 2025, ПАИ

Родители школьников смогут написать ЕГЭ в Пскове в пятницу, 28 марта. Мероприятие пройдёт в рамках акции «Сдаём вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Регион участвует в проекте, инициированном Рособрнадзором, в девятый раз. В этом году это будет сокращённый вариант ЕГЭ по базовой математике, на написание которого будет отведён час. Мероприятие завершится круглым столом.

Пройти процедуру ЕГЭ родители псковских школьников смогут на площадке школы № 24 имени Л. И. Малякова (улица Печорская, 3). Мероприятие начнётся в 11:00.