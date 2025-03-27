В работе находятся девять законопроектов по поддержке участников СВО и членов их семей – Алексей Наумец

15:05, 27 марта 2025, ПАИ

На разной стадии проработки в Госдуме, Совете Федерации, правительстве России находятся девять законопроектов по поддержке участников СВО и членов их семей, сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«По инициативе Валентины Ивановны Матвиенко создана рабочая группа, которую возглавляет Инна Юрьевна Светенко. Группа занимается вопросами социальной защищенности и обеспеченности и военнослужащих, и участников СВО, членов их семей. Например, на минувшей неделе мы совместно отработали со штабом воздушно-десантных войск, ряде медицинских учреждений. Сейчас готовится целый пакет документов. Внесено девять законопроектов», – рассказал Алексей Наумец.