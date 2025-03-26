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Общество

С 31 марта по 2 апреля часть улицы Труда в Пскове будет закрыта для автомобилей

С 31 марта по 2 апреля с 8:00 до 17:00 из-за дорожных работ будет закрыта одна полоса движения на улице Труда в районе пересечения с улицей Первомайской. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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