С 31 марта по 2 апреля часть улицы Труда в Пскове будет закрыта для автомобилей
С 31 марта по 2 апреля с 8:00 до 17:00 из-за дорожных работ будет закрыта одна полоса движения на улице Труда в районе пересечения с улицей Первомайской. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
О мероприятиях XX Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове рассказали организаторы
Предстоящий в Пскове Международный книжный форум «Русский Запад» обсуждают в медиацентре ПАИ
На юге Псковской области, пока всё вокруг не сожгут, не успокоятся – начальник Противопожарного лесного центра
70 лет службе родовспоможения Псковского перинатального центра: об истоках, родах в день полёта Гагарина и модернизации