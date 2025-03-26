Танцевать изборский краковяк научили читателей псковской экологической библиотеки

18:34, 26 марта 2025, ПАИ

В детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове в рамках Недели детской и юношеской книги провели мероприятия «Тропой легенд, тропой преданий». Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

К юным читателям пришли в гости писательница, руководитель творческой студии «Полосатый кот» Евгения Русакова и автор культурно-образовательного проекта «Изборск. Традиции и культура», лауреат премии «Душа земли Псковской» Марина Жарикова.

Дети познакомились с новым путеводителем под названием «Тропой легенд, тропой преданий» и его главным героем, псом Риком, живущим в легендарном старинном Изборске, и узнали от автора Евгении Русаковой, как родилась идея этой книги и как её ученики разных возрастов создавали иллюстрации для этого издания. А хранительница древних традиций Изборска Марина Жарикова рассказала, как родился её творческий псевдоним Матрёна Сидоровна. И в образе Матрёны Сидоровны поведала читателям библиотеки «Радуга» о гордой красавице, превратившейся в кошку, и о том, как появились названия растений кукушкин хлеб и кошачьи слёзки.

Участники встречи узнали, как знакомились наши предки, а также о старинных нарядах.

Ребята также поиграли в народные игры и научились танцевать краковяк по-изборски. Кроме того, они посетили выставку работ воспитанников творческой студии «Полосатый кот».

Напомним, что с 23 по 31 марта в Пскове проходит традиционная Неделя детской и юношеской книги. В эти дни библиотеки города приглашают школьников на презентации новых книг, встречи с писателями, книжные выставки и концерты. Также проводятся мастер-классы, литературные квесты и другие интересные мероприятия.

С полной программой Недели детской и юношеской книги – 2025 в Пскове можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Мероприятия проходят при поддержке управления культуры администрации Пскова.