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Политика

Наталья Мельникова: Развитие мер соцподдержки пенсионеров будет способствовать укреплению социальной справедливости и повышению качества жизни всех россиян

Старшее поколение – это важное поколение России, а обязанность государства – обеспечить им достойную и комфортную жизнь на заслуженном отдыхе. Об этом заявила сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, комментируя доклад председателя Правительства России Михаила Мишустина в части комплекса мер, принимаемых властями для повышения уровня жизни пенсионеров и ветеранов.

Наталья Мельникова. Фото: ПАИ

«Отмечу, что озвученные решения – это не просто цифры, а реальные шаги навстречу людям, которые своим трудом заслужили уважение и поддержку», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Она также отметила, что особо важной мерой является возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация позволит многим пожилым людям не только улучшить своё материальное положение, но и сохранить активную жизненную позицию, продолжая работать и приносить пользу обществу, добавила сенатор.

«Кроме того, необходимо продолжать расширение и совершенствование системы долговременного ухода. Важно, чтобы каждый пожилой человек, нуждающийся в помощи и заботе, мог получить качественное и доступное социальное и медицинское обслуживание на дому. Это позволит нашим ветеранам и пенсионерам оставаться в привычной обстановке, чувствовать себя комфортно и безопасно. Уверена, что дальнейшее развитие мер социальной поддержки старшего поколения будет способствовать укреплению социальной справедливости и повышению качества жизни всех россиян. Буду и дальше активно работать над реализацией этих целей в Совете Федерации!» – добавила сенатор.

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