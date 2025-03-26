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Михаил Ведерников – об отчёте Михаила Мишустина в Госдуме: Доклад был насыщенный – работа проведена колоссальная

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин представил в Госдуме отчёт о работе кабинета министров за 2024 год. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал событие в своём телеграм-канале.

«Доклад был насыщенный – работа проведена колоссальная. Достаточно сказать, что с 2020 года ВВП нашей страны в номинальном выражении вырос почти в два раза – до 200 триллионов рублей. Среди приоритетов была названа социальная поддержка граждан, в том числе участников СВО. В Псковской области это крайне чувствительное направление – уверен, новые анонсированные меры будут очень востребованы. Особое внимание было уделено поддержке регионов, прежде всего в части инфраструктурных проектов», – отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что благодаря отдельным решениями президента России Владимира Путина, правительства и возможностям нацпроектов в Псковской области только в развитие ЖКХ за пять лет вложили более восьми миллиардов рублей.

«И хотя сделать ещё предстоит много, инструменты для этого есть. Будем и дальше ими пользоваться по максимуму», – добавил Михаил Ведерников.

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