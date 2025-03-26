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Общество

Путёвку в международный детский лагерь «Артек» выиграла себежская школьница

Ученица Кузнецовской средней школы Себежского района Мария Климова выиграла путёвку в международный детский лагерь «Артек». Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Шестиклассница Мария Климова одержала победу в областном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика – 2025»: она представила современное произведение Виктории Ледерман «Всего одиннадцать, или Шуры-муры в пятом «Д».

«Машенька, мы всей школой тебя поздравляем! Ты большая молодец! Твоя мечта скоро исполнится. Благодарим всех, кто помогал Маше», – поздравил победительницу коллектив школы.

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