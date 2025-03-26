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Общество

В Псковской области лучшие волонтёры проекта ФКГС получат призы

У волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды» есть шанс выиграть умную колонку VK, рассказали ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Изображение: организаторы

По итогу проекта десять добровольцев получат призы, включая умные колонки с «Марусей», подарочные сертификаты и эксклюзивный мерч. Лучших волонтёров региона определят по количеству собранных голосов.

Волонтёрами могут стать граждане РФ старше 14 лет. Обязательное условие – наличие привязанного к «Добро.рф» аккаунта на «Госуслугах».

Подробности о проекте, а также зарегистрироваться для участия в нём, читайте в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, волонтёры ФКГС с 21 апреля по 12 июня будут помогать проводить опрос на тему благоустройства городских территорий.

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