В Псковской области лучшие волонтёры проекта ФКГС получат призы
У волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды» есть шанс выиграть умную колонку VK, рассказали ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
По итогу проекта десять добровольцев получат призы, включая умные колонки с «Марусей», подарочные сертификаты и эксклюзивный мерч. Лучших волонтёров региона определят по количеству собранных голосов.
Волонтёрами могут стать граждане РФ старше 14 лет. Обязательное условие – наличие привязанного к «Добро.рф» аккаунта на «Госуслугах».
Подробности о проекте, а также зарегистрироваться для участия в нём, читайте в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, волонтёры ФКГС с 21 апреля по 12 июня будут помогать проводить опрос на тему благоустройства городских территорий.
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