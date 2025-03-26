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Происшествия

Пешехода в Пскове сбил автомобиль

Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 15 на улице Ижорского Батальона в Пскове, сообщается в телеграм-кнанале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1989 года рождения госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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