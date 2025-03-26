Пешехода в Пскове сбил автомобиль

22:47, 26 марта 2025, ПАИ

Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 15 на улице Ижорского Батальона в Пскове, сообщается в телеграм-кнанале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1989 года рождения госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.