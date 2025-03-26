Пешехода в Пскове сбил автомобиль
Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 15 на улице Ижорского Батальона в Пскове, сообщается в телеграм-кнанале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1989 года рождения госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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