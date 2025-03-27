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Общество

Об опасности использования дома диффузоров предупредил врач

Об опасности использования дома диффузоров предупредил доцент, заведующий кафедрой в Институте мировой медицины Пироговского университета Евгений Таратухин, пишет «Газета.Ru».

Высокая концентрация душистых веществ в диффузорах не несет прямой угрозы здоровью, если все эти вещества разрешены к применению, отметил он.

Однако использование диффузоров повышает риск аллергии и обострения заболеваний легких, таких как бронхиальная астма.

Чтобы полностью себя обезопасить, нужно придерживаться нескольких правил, добавил специалист.

«Во-первых, аромат в помещении не должен быть сильным. Нос имеет свойство адаптации, поэтому первое впечатление важнее всего. Если в нос «ударил» запах, а потом исчез, значит, концентрация слишком высокая. Аромат должен ощущаться постоянно, но едва уловимо», – рассказал Евгений Таратухин.

Кроме того, если запах неприятен, кажется мыльным, а также появляется ощущение, будто в нос набили ваты, то это значит, что формула отдушки не сбалансирована. Также, если появляется чихание, першение, чувство нехватки воздуха, то следует сразу же выйти на свежий воздух, порекомендовал эксперт.

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