Псковичи оценили собственную уверенность на собеседованиях с работодателем

08:57, 27 марта 2025, ПАИ

Максимальная уверенность на собеседовании характерна для псковичей с высоким уровнем дохода, следует из опроса сервиса SuperJob.

Средний уровень уверенности на собеседовании при приеме на работу псковичи оценили на 3,9 балла из 5. Кроме того, 32 % респондентов чувствуют себя абсолютно уверенно, 38 % опрошенных оценили свою уверенность на 4 балла, а 16 % – на 3 балла.

При этом женщины и мужчины оценили свою уверенность одинаково. Также чем старше респонденты, тем выше их удовлетворенность собеседованием: среди тех, кто моложе 34 лет, – 3,7 балла, а среди псковичей от 45 лет – 4 балла.

Кроме того, респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чувствуют себя на собеседовании увереннее остальных (4,1 балла против 3,8 балла среди тех, получает меньше) – 39 % респондентов оценили свою уверенность на максимальные 5 баллов.