Умер актёр и экс-ведущий радио «Маяк» Алексей Весёлкин
Ночью 27 марта на 64-м году жизни умер заслуженный артист России Алексей Весёлкин. Актер был ведущим детского шоу «Хочу всё знать» на радио «Маяк». Больше года он болел раком крови, сообщают СМИ.
Весёлкин учился в московской школе № 232 с театральным уклоном, окончил театральное училище им. Щукина, с 1983 года был актером Центрального детского театра (сейчас – РАМТ).
Весёлкин со студенчества вел детские передачи «Будильник», «Детский час» и «До 16 и старше», затем – музыкальную программу «50х50», был одним из первых ведущих программы «Магазин на диване», снимался в кино.
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