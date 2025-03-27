Умер актёр и экс-ведущий радио «Маяк» Алексей Весёлкин

09:30, 27 марта 2025, ПАИ

Ночью 27 марта на 64-м году жизни умер заслуженный артист России Алексей Весёлкин. Актер был ведущим детского шоу «Хочу всё знать» на радио «Маяк». Больше года он болел раком крови, сообщают СМИ.

Весёлкин учился в московской школе № 232 с театральным уклоном, окончил театральное училище им. Щукина, с 1983 года был актером Центрального детского театра (сейчас – РАМТ).

Весёлкин со студенчества вел детские передачи «Будильник», «Детский час» и «До 16 и старше», затем – музыкальную программу «50х50», был одним из первых ведущих программы «Магазин на диване», снимался в кино.