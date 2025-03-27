Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер актёр и экс-ведущий радио «Маяк» Алексей Весёлкин

Ночью 27 марта на 64-м году жизни умер заслуженный артист России Алексей Весёлкин. Актер был ведущим детского шоу «Хочу всё знать» на радио «Маяк». Больше года он болел раком крови, сообщают СМИ.

Весёлкин учился в московской школе № 232 с театральным уклоном, окончил театральное училище им. Щукина, с 1983 года был актером Центрального детского театра (сейчас – РАМТ).

Весёлкин со студенчества вел детские передачи «Будильник», «Детский час» и «До 16 и старше», затем – музыкальную программу «50х50», был одним из первых ведущих программы «Магазин на диване», снимался в кино.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 марта 2025

Когда Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, предположил депутат Аксаков
27 марта 2025

Верующие прошли крестным ходом вокруг Пскова
27 марта 2025

Участие в кадровых программах для ветеранов СВО принимают даже сенаторы и Герои России – Алексей Наумец
27 марта 2025

Профессор МГИМО Юрий Вяземский примет участие в финале олимпиады «Умники и умницы» в Пскове
27 марта 2025

Александр Котов поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
27 марта 2025

Сенатор Алексей Наумец рассказал, кому обязательно надо принять участие в программе «Герои земли Псковской»
27 марта 2025

День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта
27 марта 2025

Обхаживать домашних животных советует сегодня народный календарь

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...