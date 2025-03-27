Профессор МГИМО Юрий Вяземский примет участие в финале олимпиады «Умники и умницы» в Пскове

09:38, 27 марта 2025, ПАИ

Профессор МГИМО Юрий Вяземский в качестве почётного члена ареопага примет участие в финале регионального этапа олимпиады «Умники и умницы» на площадке лицея ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского вуза.

Финал регионального этапа олимпиады «Умники и умницы» пройдет 12 апреля. Десятиклассники из Пскова и области соберутся в лицее ПсковГУ, чтобы ответить на вопросы олимпиады по теме «Непокоренная земля Псковская».

В мероприятии также примут участие ректор Наталья Ильина, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая, студенты вуза.

12 апреля запланирована и встреча Юрия Вяземского с псковской молодежью. Диалог состоится в зале «Образование» «Точки кипения» ПсковГУ на улице Льва Толстого, 4. Ее участниками станут молодые ученые, студенты вузов и СПО, старшеклассники.