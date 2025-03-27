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Общество

Пять тонн кормов для животных не пропустили через госграницу в Псковской области

Пять тонн кормов для домашних животных не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На перевозимый из Белоруссии груз отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение.

В итоге перемещение пяти тонн кормов по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Товар отправили обратно в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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