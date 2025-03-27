Старинное евангелие с дарственной подписью патриарха Тихона представят на выставке в Пскове

10:14, 27 марта 2025, ПАИ

На следующей неделе в Псковском музее-заповеднике откроется выставка «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков», посвященная 100-летию кончины иерарха. В числе экспонатов будет евангелие 1893 года, на форзаце которого имеется надпись, выполненная фиолетовыми чернилами: «От Святейшего Патриарха Тихона, 14 сентября 1920 года». В Псковской области экспонат будет представлен впервые, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

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«Можно предполагать, что этим евангелием святейший патриарх кого-то благословил. А понимая, что это двадцатый год – очень непростое время в истории нашего Отечества, и зная, что впоследствии оно оказалось во Франции, можно выдвинуть предположение, что благословение было получено на то, чтобы покинуть Родину. Очень промыслительно, что теперь эта особенная вещь прибыла в Псков, ведь отсюда начался путь будущего патриарха: здесь он стал монахом, здесь он учился в семинарии. Псков для него был местом не только физического, но и духовного рождения. И я очень надеюсь, что наша выставка и все те удивительные артефакты, которые будут на ней представлены, станут привлекательными и особенными для наших посетителей», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На страницах книги есть и другие надписи. В частности, на первой странице имеется цитата из Евангелия от Луки: «Обаче не моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42), за которой следует подпись: «Глубоко и душевно чтимому Ивану Сергеевичу Шмелёву с молитвенным пожеланием всегда в жизни и в служении людям исполнять волю Божию. Грешный архимандрит Леонтий».

Речь идет об архимандрите Леонтии (Бартошевиче), который с 1950 года был епископом Женевским и викарием Западно-Европейской епархии, а в 1956 году скоропостижно скончался от гриппа в Женеве в возрасте 42 лет. Надпись на евангелии была сделана в 1948 году, когда Иван Шмелёв не выдержал нападок и преследований, которым он подвергся во Франции, и решил переехать в Швейцарию, где за два года до смерти судьба свела его с архимандритом Леонтием. Тот, понимая, какая реликвия находилась тогда в его руках, отдает ее Ивану Шмелёву, чтобы поддержать писателя в непростой период его жизни. В 1950 году Шмелёв умирает.

Его внучатый племянник Ивистион Жантийом-Кутырин сохранил архив писателя. Именно благодаря Иву, продолжившему дело своей матери – сохранение наследия Ивана Шмелёва, до нас дошли многие произведения этого бытописателя старой России. Архив Шмелёва был передан на Родину в Российский фонд культуры также благодаря решению Ивистиона Жантийома-Кутырина и теперь хранится в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына. Жантийом-Кутырин считал главным, чтобы наследие Шмелёва прежде всего служило России, чтобы издавались произведения писателя, а его творчество помогало всем, кто считает себя русским.

В Россию из Парижа уникальное евангелие привезла лично Светлана Мельникова, чтобы обеспечить артефакту максимальную сохранность. Предмет был передан в фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника, генеральным директором которого в тот период была Светлана Мельникова. Там же евангелие хранится по сей день. Однако специально для выставки в Пскове коллеги из Владимира предоставили этот экспонат Псковскому музею-заповеднику. Теперь евангелие займет одно из центральных мест в выставочном пространстве.