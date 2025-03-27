Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковскую область приходит тёплая погода

28 марта в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-5 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 марта 2025

Аист Гусар спешил домой из Африки, но всё равно оказался без гнезда в Псковской области
27 марта 2025

В Псковскую область приходит тёплая погода
27 марта 2025

Ночь в псковской кинодеревне: астролюбитель сумел снять на видео северное сияние и красную авроральную дугу
27 марта 2025

Фестиваль «Псковский скоморох» открылся в Пскове
27 марта 2025

Когда Банк России может перейти к снижению ключевой ставки, предположил депутат Аксаков
27 марта 2025

Верующие прошли крестным ходом вокруг Пскова
27 марта 2025

Участие в кадровых программах для ветеранов СВО принимают даже сенаторы и Герои России – Алексей Наумец
27 марта 2025

Профессор МГИМО Юрий Вяземский примет участие в финале олимпиады «Умники и умницы» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...