В Псковскую область приходит тёплая погода
28 марта в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-5 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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