В Псковскую область приходит тёплая погода

11:23, 27 марта 2025, ПАИ

28 марта в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-5 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.