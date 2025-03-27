Россияне рассказали, сколько направляют в накопления, а сколько – в инвестиции

11:38, 27 марта 2025, ПАИ

17,7 % опрошенных жителей России заявили, что регулярно откладывает средства, 37,9 % респондентов сберегают по мере возможностей, а 12,6 % россиян планируют начать это делать. Такие результаты следуют из исследования СберСтрахования жизни, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Сбережения

Согласно аналитике Сбера, мужчины чуть меньше женщин регулярно формируют накопления (17 % и 19 % соответственно). Активнее остальных это делают люди от 18 до 30 лет (22 %), от 31 до 40 лет (20 %) и от 41 до 50 лет (19 %). Реже всего деньги откладывают люди старшего возраста – от 51 до 60 лет (16 %) и от 60 лет (11 %).

56 % респондентов заявили, что им удаётся откладывать 10 % от дохода. 16,6 % опрошенных россиян отметили, что направляют в сбережения 5 % дохода, а 13,1 % жителей России – 15 % дохода. 6,7 % опрошенных россиян сберегают 30 % своего дохода, 4,6 % респондентов – 20 % дохода, 3 % жителей России – 25 % дохода, а 6,7 % опрошенных россиян – 30 % дохода.

По статистике Сбера, больше всего откладывают жители Москвы (14,4 %), Санкт-Петербурга (10,9 %), Новокузнецка (11,7 %), Новосибирска (10,8 %) и Екатеринбурга (10,2 %).

Инвестиции

Доля тех, кто инвестирует часть средств, составляет 10 %. 39 % опрошенных Сбером направляют в инвестиции 10 % дохода, 35 % – 5 % дохода, 20 % респондентов – 15 % дохода, 7 % россиян – 20 % и более от дохода.

Исследование показало, что 64 % жителей России придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую, подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Управлением благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. Так, 19 % россиян делают это на горизонте четырёх-пяти лет, 18 % инвестируют минимум на три года, 15 % – минимум на два года, а 12 % и вовсе рассматривают для себя варианты от шести и более лет. Инвестируют на год 36 % опрошенных жителей России, уточнил он.

Формировать сбережения и инвестировать можно по-разному, напомнил Руслан Вестеровский. «Например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ) помогают накопить необходимую сумму к определённому сроку. А страховка гарантирует, что цель будет достигнута при любых жизненных обстоятельствах: если реализуется предусмотренный договором риск, страховая компания произведёт выплату или продолжит делать взносы за человека. Программы страхования с инвестдоходом предусматривают инвестирование в различные классы активов в зависимости от готовности человека к риску», – отметил он и уточнил, что скоро появится ещё один инструмент для массового инвестора – долевое страхование жизни (ДСЖ) с низким порогом входа и гибкой конфигурацией. «В нём можно будет настраивать страховую и инвестиционную части продукта под себя – исходя из своих возможностей, предпочтений и итоговой цели», – заключил Руслан Вестеровский.

Другие инструменты

Согласно исследованию Сбера, помимо вкладов россияне используют такие инструменты приумножения дохода, как ПИФы (1,2 %), вложения в золото, включая металлический счёт в банке (1,4 %), программы страхования жизни (4,4 %), акции и облигации (5,6 %), покупка валюты (7,9 %).

Из числа тех, кто пользуется страховыми продуктами, 2,5 % используют страхование с инвестиционным доходом, 3 % респондентов – НСЖ, а 28,2% оформляют рисковое страхование, включая кредитное и ипотечное.

Исследование проводили в марте 2025 года в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Опрос прошли 11 тысяч человек.