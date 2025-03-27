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Общество

Координационный орган в сфере молодёжной политики могут создать в Псковской области

Закон, разграничивающий полномочия органов государственной власти в сфере молодёжной политики, принят на 43-й сессии Псковского областного Собрания сегодня, 27 марта. Действующие правовые нормы актуализированы в соответствии с федеральным законом «О молодёжной политике в Российской Федерации», сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Так, законом предусмотрено право губернатора создавать координационные органы в сфере молодёжной политики. Областное правительство наделено полномочиями по утверждению регионального комплекса мер патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. Эти мероприятия должны учитывать социальные потребности молодёжи, национальные традиции, местные и этнокультурные особенности региона.

Кроме того, в соответствии с новыми полномочиями областной комитет по молодёжной политике обязан оказывать консультационную и информационную поддержку молодым гражданам по вопросам создания молодёжных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций.

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