Пскович украл чужие деньги прямо под камерами в отделении банка

13:05, 27 марта 2025, ПАИ

Пскович украл чужие деньги прямо в отделении банка. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

В начале марта псковичка пришла в отделение банка, чтобы снять деньги со своего счёта в банкомате, но не дождалась, пока устройство выдаст ей купюру, и отошла к другому банкомату.

Мужчина, который стоял за ней, заметил, что купюроприёмник всё-таки выдал пять тысяч рублей, он положил купюру в карман и отправился домой.

Теперь пскович отправится под суд по ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств). Ему грозит два года колонии.