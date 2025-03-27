Машину с функционалом лодки, трактора и вездехода представят в Пскове

16:34, 27 марта 2025, ПАИ

Выездная стажировка Минпромторга России для представителей органов исполнительной власти, региональных институтов развития и промышленных предприятий СЗФО пройдёт в Пскове. Одним из участников станет псковская компания «Азимут», занимающаяся производством вездеходов. О том, какую технику представит компания, рассказал директор компании Денис Быченков в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков



Фото: предоставил директор компании Денис Быченков













«На выставке мы представим две модели вездеходов», – сказал собеседник ПАИ. Он подчеркнул, что одна из моделей – это наиболее продвинутая и современная машина: «На сегодняшний день этот вездеход один из лучших в мире в классе средних вездеходов. Это все признали». Вторую модель машины представят публике в первый раз. «Эта модель – так называемый народный вездеход, у него очень расширенный функционал. Это и вездеход, и автомобиль, и лодка, и трактор. Также машина будет в беспилотном и в электрическом вариантах», – отметил директор компании. Кстати, подобной техники ещё никто не делал, поэтому компания планирует наладить её серийное производство и выходить с готовым продуктом как на российский, так и на зарубежный рынок. «У нас впереди большая, интересная и перспективная работа», – заключил Денис Быченков.

Добавим, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Напомним, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.