Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике

Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике «Аэровесна», которые прошли в Минске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.

  • Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Гармония»

В возрастной категории до 11 лет Никита Секушин выиграл серебро в индивидуальных выступлениях среди мальчиков, а также на его счету бронза в смешанных парах с Викторией Макаренко, которая также стала шестой из 80 участников в личных состязаниях. Третье место в группах на счету псковичек Алёны Федоровой, Марии Бадиной, Дианы Ереминой, Арины Ефимовой и Дарьи Ивановой.

Среди спортсменов 12–14 лет третье место из 53 спортсменок заняла Анастасия Шурыгина. Серебро в номинации «трио» выиграли Анна Журавлева, Мирослава Петрова и Елизавета Александрова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 марта 2025

Сборная Псковской области борется за медали зонального первенства по настольному теннису
27 марта 2025

Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
27 марта 2025

Организаторы Псковского марафона объявили призовые для победителей и призёров
27 марта 2025

Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по фехтованию в Казани
26 марта 2025

Три золотые медали выиграли ветераны СВО Псковской области на чемпионате Ленинградского военного округа по пауэрлифтингу
26 марта 2025

Верю в победу на сто процентов – пушкиногорский тренер о предстоящем поединке своего подопечного на площадке Emerald Fight
26 марта 2025

Новые выборы президента Федерации футбола Псковской области запланированы на осень
26 марта 2025

Экс-чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова выиграла всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...