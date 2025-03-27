Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике

13:51, 27 марта 2025, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике «Аэровесна», которые прошли в Минске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»













В возрастной категории до 11 лет Никита Секушин выиграл серебро в индивидуальных выступлениях среди мальчиков, а также на его счету бронза в смешанных парах с Викторией Макаренко, которая также стала шестой из 80 участников в личных состязаниях. Третье место в группах на счету псковичек Алёны Федоровой, Марии Бадиной, Дианы Ереминой, Арины Ефимовой и Дарьи Ивановой.

Среди спортсменов 12–14 лет третье место из 53 спортсменок заняла Анастасия Шурыгина. Серебро в номинации «трио» выиграли Анна Журавлева, Мирослава Петрова и Елизавета Александрова.

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