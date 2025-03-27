Сборная Псковской области борется за медали зонального первенства по настольному теннису

14:02, 27 марта 2025, ПАИ

Сборная Псковской области по настольному теннису участвует в первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди спортсменов до 14 лет. Состязания проходят в Калининграде с 26 по 30 марта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает руководитель Федерации настольного тенниса Пскова Юрий Сорокин.

В соревнованиях участвуют теннисисты из семи регионов СЗФО, в том числе и команда Псковской области, в составе которой выступают ученики клуба Nordman Савелий Ефимов, Глеб Горюнов и Максим Бобров, а также печерянка Ульяна Степанова.

Псковскую областную сборную сопровождают тренеры Степан Бутырко и Сергей Терашкевич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».