Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Сборная Псковской области борется за медали зонального первенства по настольному теннису

Сборная Псковской области по настольному теннису участвует в первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди спортсменов до 14 лет. Состязания проходят в Калининграде с 26 по 30 марта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает руководитель Федерации настольного тенниса Пскова Юрий Сорокин.

Сборная Псковской области борется за медали зонального первенства по настольному теннису. Фото: с личной страницы Юрий Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях участвуют теннисисты из семи регионов СЗФО, в том числе и команда Псковской области, в составе которой выступают ученики клуба Nordman Савелий Ефимов, Глеб Горюнов и Максим Бобров, а также печерянка Ульяна Степанова.

Псковскую областную сборную сопровождают тренеры Степан Бутырко и Сергей Терашкевич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 марта 2025

Сборная Псковской области борется за медали зонального первенства по настольному теннису
27 марта 2025

Псковичи стали призёрами международных соревнований по спортивной аэробике
27 марта 2025

Организаторы Псковского марафона объявили призовые для победителей и призёров
27 марта 2025

Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по фехтованию в Казани
26 марта 2025

Три золотые медали выиграли ветераны СВО Псковской области на чемпионате Ленинградского военного округа по пауэрлифтингу
26 марта 2025

Верю в победу на сто процентов – пушкиногорский тренер о предстоящем поединке своего подопечного на площадке Emerald Fight
26 марта 2025

Новые выборы президента Федерации футбола Псковской области запланированы на осень
26 марта 2025

Экс-чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова выиграла всероссийские соревнования по стрельбе из лука

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...