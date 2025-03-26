Более четырёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

16:44, 27 марта 2025, ПАИ

Более четырёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова, Печорского и Псковского районов из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, одним из собеседников предлагали значительный доход на интернет-платформах и перерасчёт пенсий, в то время как другим настоятельно советовали срочно перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Некоторые пользователи стали жертвами мошенников при проведении операций купли-продажи товаров на популярных сайтах.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.