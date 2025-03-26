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Происшествия

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 26 марта на улице Матвея Кузьмина инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Фольксваген», за рулём которого был нетрезвый 20-летний житель Куньи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточнили в пресс-службе.

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