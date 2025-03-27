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Михаил Ведерников поблагодарил псковских росгвардейцев за мужество и безупречную службу

Губернатор Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Ежедневно вы стоите на страже безопасности граждан, обеспечивая правопорядок, защиту важных стратегических, государственных и социальных объектов, противодействуете терроризму, экстремизму и организованной преступности», - отметил глава региона.

Сотрудники подразделений Росгвардии принимают участие в специальной военной операции, защищая жизнь мирных граждан. «Благодарю вас за мужество, безупречную службу, ваш значимый вклад в обеспечение суверенитета и безопасности России. Уверен, что вы и дальше будете успешно выполнять все поставленные задачи, обеспечивая мир и спокойствие на территории региона и всей нашей страны. Псковская область гордится вами», - заключил Михаил Ведерников.

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