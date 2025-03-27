Контракт на ямочный ремонт дворовых и междворовых проездов заключили в Пскове
Контракт на ямочный ремонт дворовых и междворовых проездов заключили в Пскове. Большая часть ремонтных работ по асфальтобетону будет выполнена картами, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Работы начнутся после того, как погода станет стабильно благоприятной. По сравнению с предыдущим годом объём ремонта увеличился до 3 100 квадратных метров. При этом финансирование возросло почти на 2,5 миллиона рублей.
Планируется устранить повреждения и дефекты на отдельных участках и тем самым увеличить срок эксплуатации дорог. «Обо всех этапах проведения ремонта буду держать вас в курсе!» – отметил Борис Елкин.
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