Фестиваль школьных театров стартовал в Себежском районе

16:34, 27 марта 2025, ПАИ

Фестиваль школьных театров стартовал в Идрицком доме культуры сегодня, 27 марта, пишет газета «Призыв».

Театр, где играют дети, – так называют это мероприятие участники. Актёрские таланты показали коллективы «Перевёртыши» Идрицкого дома культуры, «Затейники» Кузнецовской средней школы и «Лира» Себежской основной школы.

Они представили постановки «Страна непослушания», «Как купчиха постничала», сказку «По щучьему веленью» и «Дети войны».

Отметим, что сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. В этот день Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку 27% на все спектакли.