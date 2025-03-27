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Общество

Фестиваль школьных театров стартовал в Себежском районе

Фестиваль школьных театров стартовал в Идрицком доме культуры сегодня, 27 марта, пишет газета «Призыв».

Театр, где играют дети, – так называют это мероприятие участники. Актёрские таланты показали коллективы «Перевёртыши» Идрицкого дома культуры, «Затейники» Кузнецовской средней школы и «Лира» Себежской основной школы.

Они представили постановки «Страна непослушания», «Как купчиха постничала», сказку «По щучьему веленью» и «Дети войны».

Отметим, что сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. В этот день Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку 27% на все спектакли.

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