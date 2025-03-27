Фестиваль школьных театров стартовал в Себежском районе
Фестиваль школьных театров стартовал в Идрицком доме культуры сегодня, 27 марта, пишет газета «Призыв».
Театр, где играют дети, – так называют это мероприятие участники. Актёрские таланты показали коллективы «Перевёртыши» Идрицкого дома культуры, «Затейники» Кузнецовской средней школы и «Лира» Себежской основной школы.
Они представили постановки «Страна непослушания», «Как купчиха постничала», сказку «По щучьему веленью» и «Дети войны».
Отметим, что сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. В этот день Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку 27% на все спектакли.
Борис Елкин поздравил Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области»
Порядка 350 артистов собрал Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
Профилактическое занятие для «Университета третьего возраста» провели псковские студенты-медики
Ускорение развития Арктического региона требует комплексного подхода – Анастасия Иванова